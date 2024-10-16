Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных — у обоих по 10

Из них 1 пришелся на финальный турнир ЧМ (игра с Испанией в 2018 году), 5 — на отборы ЧМ в Европе (игры с Северной Ирландией и Швецией в 2013-м, Андоррой в 2016-м — в составе покера, Фарерскими островами в 2017-м и Люксембургом в 2021-м), 3 — на отборы Евро (игры с Арменией в 2015-м и дважды с Литвой в 2019-м, в том числе один раз в составе покера), 1 — на Лигу наций УЕФА (с Швейцарией в 2019-м).