Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных — у обоих по 10

У него стало 10 матчей с 3+ голами в составе национальной команды.
Из них 3 пришлись на отборы ЧМ в Южной Америке (кроме сегодняшнего матча, это игры с Эквадором в 2017 году и Боливией в 2021-м), 1 — на Кубок Америки (игра с Панамой в 2016-м) и 6 — на товарищеские матчи (игры с Швейцарией и Бразилией в 2012-м, Гватемалой в 2013-м, Гаити в 2018-м, Эстонией в 2022-м — в составе пента-трика, Кюрасао в 2023-м).
У 39-летнего форварда Криштиану Роналду тоже 10 игр с 3+ голами в составе сборной Португалии.
Из них 1 пришелся на финальный турнир ЧМ (игра с Испанией в 2018 году), 5 — на отборы ЧМ в Европе (игры с Северной Ирландией и Швецией в 2013-м, Андоррой в 2016-м — в составе покера, Фарерскими островами в 2017-м и Люксембургом в 2021-м), 3 — на отборы Евро (игры с Арменией в 2015-м и дважды с Литвой в 2019-м, в том числе один раз в составе покера), 1 — на Лигу наций УЕФА (с Швейцарией в 2019-м).