Слуцкий о Дзюбе: «Он сильнее 80% форвардов РПЛ, доказывает это, и все продолжают сомневаться: “Хорош ли он для нас…” Блин, хороши ли вы для него?»

Если он даже выпал концовку сезона в силу разных обстоятельств из стартового состава «Локомотива», где блистал Глушенков на этой позиции, то он условно проиграл конкуренцию одному из лучших если не лучшему игроку РПЛ на тот момент, «Локомотив» занял четвертое место, а есть еще 12 команд, которые заняли места ниже, и все равно даже в те моменты, когда он появлялся, он был достаточно эффективен.