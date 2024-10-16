Слуцкий об опросе ВЦИОМ: «Помните, чья фраза: “Россия — не футбольная страна”? Уличный футбол занимает нишу, где мы действительно крутые. Много моих знакомых не интересуются, но играют»

— Конечно, когда они смотрят, что условно Дзюба или какой-нибудь Маврин, если они это делают, играют, получают удовольствие, или там артисты из «Слово пацана», то есть здесь все собрано — и любимые артисты, и любимые профессиональные футболисты, и любимые медиаигроки, и герои «Реальных пацанов», которых тоже смотрели, в том числе домохозяйки и кто угодно, то здесь есть такая коллаборация, которая затрагивает абсолютно все сферы жизни общества, и здесь как раз-таки уже не будет 77%. Может быть, они не знают Дзюбу, но знают вот этого, то есть практически 100% аудитории получила бы того героя, которого они наверняка знают.