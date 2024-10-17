Дэвид Бекхэм: «Месси учит молодых игроков, смотрит матчи академии “Интера”. Лео первым приходит в зал и последним уходит. В первый день он приехал в 6:50 утра, хотя тренировка в 10»

Он готовился. Он работал в зале, он разминался, делал все то, чего ждешь от молодого парня, но он продолжает делать все это даже в таком возрасте. Учитывая все его достижения, ты ждешь, что он будет немного более расслаблен. Но его можно описать очень просто: он боец. И не в том смысле, что он много выиграл, а в том смысле, что он все еще голоден, — сказал совладелец «Интер Майами» в интервью Рио Фердинанду.