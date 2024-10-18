«С Роналду не возникнет проблем. По регламенту клуб Медиалиги может иметь до четырех профессионалов». Кортава о Криштиану

— Мы еще обсудим большим составом, брать ли на медиаарену самого популярного человека в мире. Да как его можно не взять?! У него больше просмотров, чем у всех нас. Безусловно, многие называют сейчас Саудовскую Аравию главной медиалигой. Но у нас есть козыри, которыми мы перебьем их по уникальности и представительству.