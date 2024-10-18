Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С Роналду не возникнет проблем. По регламенту клуб Медиалиги может иметь до четырех профессионалов». Кортава о Криштиану

Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

Источник: Sports

— Если Криштиану Роналду со своим огромным количеством подписчиков заявится на чемпионат мира по медиафутболу, вы его примете? Ведь это нарушит спортивный принцип, Португалия станет явным фаворитом.

— Мы еще обсудим большим составом, брать ли на медиаарену самого популярного человека в мире. Да как его можно не взять?! У него больше просмотров, чем у всех нас. Безусловно, многие называют сейчас Саудовскую Аравию главной медиалигой. Но у нас есть козыри, которыми мы перебьем их по уникальности и представительству.

Вообще по регламенту в каждом клубе Медиалиги можно иметь до четырех профессиональных футболистов. Так что с Роналду не возникнет проблем, — заявил Кортава.