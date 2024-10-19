Пятибратов о 3:2 в меньшинстве: «Факел» продемонстрировал характер и заслужил победу. Ни нам, ни «Ахмату» ничья была не нужна"

Когда забили второй мяч, а потом было удаление — это переломный момент. Обычно в таких ситуациях начинается то, за что мы любим футбол — это мужское. Нам пришлось очень сложно, потому что «Ахмат» прибавил, у них были подходы, давление, подача. Благодарен ребятам, что они не отбивались, а ждали, что появится возможность забить. Ни нам, ни «Ахмату» ничья была не нужна. Думаю, «Факел» заслужил эту победу, — сказал тренер «Факела».