Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»

В конце первого тайма матча с «Сельтой» вингер Винисиус Жуниор нанес удар по воротам вместо того, чтобы попытаться сделать передачу находившемуся в более выгодной позиции полузащитнику Джуду Беллингему, но промахнулся.

Источник: Sports

Это вызвало негодование со стороны англичанина. 21-летний игрок несколько раз взмахнул рукой и недовольно посмотрел в сторону партнера, возвращаясь назад. Также он направил две руки перед собой, словно показывая, что мяч следовало отдать ему, и пнул траву.

Карло Анчелотти попросили прокомментировать этот эпизод.

"Я не видел момента, о котором вы говорите, но если так все и было, то это значит, что у него есть яйца, характер. Это, думаю, хорошо.

Честно говоря, я не видел, но посмотрю этот момент. Но если он так отреагировал… Расслабьтесь, после матча они общались, смеялись. Между ними нет никаких проблем«, — сказал главный тренер “Реала”.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport.