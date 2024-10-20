Директор «Лацио» о 0:1: «Дуглас Луис перед голом ударил Габаррона кулаком, но ВАР не вмешался так, как при удалении Романьоли. “Юве” не нужна такая помощь»

Футбол требует единообразия в оценках. Дуглас Луис перед голом ударил Патрика (Габаррона) кулаком, но ВАР не вмешался. Тот же Дуглас опасно сыграл ногой против Ровеллы, но и в этом случае ВАР не вмешался, так как он вмешался при удалении Романьоли. Кстати, это был эпизод, который арбитр не мог увидеть.