Терехин о «Спартаке»: «Может, лучше российского тренера поставить? Аленичева, Парфенова или Юрана. Мостовой завершает обучение. Хуже не будет»

Станкович во главе команды, может быть, это и хорошо. Но если «Спартак» сейчас будет проигрывать, то, может быть, лучше российского тренера поставить? Почему нет? Того же Аленичева. Или, возможно, Парфенова или Юрана. Мостового, который сейчас завершает обучение. Хуже точно не будет. Даже лучше будет.