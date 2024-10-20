Биджиев после 0:1 от ЦСКА: «У “Динамо” Махачкала боевитые игроки — лучшие в стране. В любой ситуации сражаются до последней минуты»

— Сложный матч, ЦСКА — один из лидеров нашего футбола, они сейчас на ходу и хорошо укомплектованы. Такой игры мы и ожидали. Какие‑то моменты у нас не получились. Было видно, что мы старались играть на победу, создавали моменты. Мы ошиблись, а ЦСКА не допускал ошибок — отсюда и результат.