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Биджиев после 0:1 от ЦСКА: «У “Динамо” Махачкала боевитые игроки — лучшие в стране. В любой ситуации сражаются до последней минуты»

Тренер дагестанского клуба высказался после матча Мир РПЛ с ЦСКА (0:1).

Источник: Sports

— Сложный матч, ЦСКА — один из лидеров нашего футбола, они сейчас на ходу и хорошо укомплектованы. Такой игры мы и ожидали. Какие‑то моменты у нас не получились. Было видно, что мы старались играть на победу, создавали моменты. Мы ошиблись, а ЦСКА не допускал ошибок — отсюда и результат.

— Чувствуется разница между вашими игроками и футболистами ЦСКА или «Спартака»?

— У нас боевитые игроки, которые в любой ситуации сражаются до последней минуты. Считаю, что наши футболисты — лучшие в стране, — сказал Биджиев.