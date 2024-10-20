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Кавазашвили о натурализации Дугласа: «Чем больше иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу»

Сообщалось, что 30-летний бразилец «Зенита» может получить российский паспорт в этом году.

Источник: Sports

"Я думаю, что это делается не для того, чтобы он выступал за сборную России, а для того, чтобы в соответствующих органах обосновать, почему человек хочет получить гражданство страны. Это обычный ход.

Если не вопрос со сборной России, у него могло не хватить других критериев и оснований, таких как срок проживания в стране и так далее. Это просто, чтобы ускорить выдачу иностранцу российского паспорта.

Вообще я считаю, что чем больше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу", — сказал экс-вратарь сборной России.