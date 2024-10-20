Можно говорить, что Станкович ошибся с тактической схемой на эту игру, выпустив троих защитников, что несвойственно красно-белым, но «Спартак» проиграл не поэтому, а потому что не смог справиться с теми скоростями, с той интенсивностью, которую предложил «Краснодар». «Спартак» просто не успевал ничего сделать, абсолютно. Все единоборства были проиграны, особенно в первом тайме, отсюда и результат. После перерыва команда перешла к привычной схеме, вроде что-то начало получаться, хотя ничего опасного так и не было.