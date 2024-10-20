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«Сельта» — 1-й в истории Ла Лиги клуб, проигравший «Реалу» дома 7 раз подряд

«Сельта» уступила дома «Реалу» (1:2) в 10-м туре чемпионата Испании.

Источник: Sports

Клуб из Виго первым в истории Ла Лиги проиграл мадридцам 7 раз подряд на своем поле. Ранее на «Балаидос» «Реал» побеждал 1:0, 4:1, 2:1, 3:1, 3:1 и 4:2.

После 10 матчей в текущем сезоне «Сельта» занимает в Примере 10-е место, «Реал» — 2-е.