«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место

Матч 15-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Шинником» состоялся сегодня в Ярославле. Первый гол калининградцы забили уже на 6-й минуте — отличился нападающий Виталий Лисакович. Он же через пять минут отправил мяч в ворота после назначенного пенальти. На 34-й гол на свой счет записал полузащитник «балтийцев» Илья Петров.