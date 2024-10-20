«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место

Матч 15-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Шинником» состоялся сегодня в Ярославле. Первый гол калининградцы забили уже на 6-й минуте — отличился нападающий Виталий Лисакович. Он же через пять минут отправил мяч в ворота после назначенного пенальти. На 34-й гол на свой счет записал полузащитник «балтийцев» Илья Петров.
Хозяева немного пришли в себя в начале второго тайма. Один мяч «Шинник» отыграл после точного удара Артемия Косогорова, но на большее стараний ярославцев не хватило. Окончательный счет — 3:1 в пользу «балтийцев».
После победы «Балтика» с 27-ю очками вышла на первое место в турнирной таблице. Правда, главные конкуренты — «Торпедо» и «Арсенал» — свои матчи в этом туре сыграют только завтра. У обеих команд сейчас по 26 очков.
Следующий матч «балтийцы» проведут дома в субботу, 26 октября. На своем поле команда примет «Урал».