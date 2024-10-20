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«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 20 октября, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Оренбурга» принимали самарские «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:2.

Источник: БЕЛТА

В составе «Оренбурга» дважды отличился Джимми Марин. У гостей мячи забили Иван Сергеев и Кирилл Печенин.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Крылья Советов» с 12 баллами располагаются на девятой позиции.