«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В составе «Оренбурга» дважды отличился Джимми Марин. У гостей мячи забили Иван Сергеев и Кирилл Печенин.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Крылья Советов» с 12 баллами располагаются на девятой позиции.
В воскресенье, 20 октября, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Оренбурга» принимали самарские «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:2.
В составе «Оренбурга» дважды отличился Джимми Марин. У гостей мячи забили Иван Сергеев и Кирилл Печенин.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Крылья Советов» с 12 баллами располагаются на девятой позиции.