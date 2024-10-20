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ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с АЕКом

ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с АЕКом.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. ПАОК сыграл вничью с АЕКом в гостевом матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Афинах, закончилась со счетом 1:1. В составе ПАОКа забил Абдул Рахман Баба (15-я минута), у хозяев отличился Францди Пьерро (25).

Российские легионеры ПАОКа Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вышли на поле в стартовом составе и были заменены на 63-й и 75-й минутах соответственно. Оздоев в этом матче получил желтую карточку.

ПАОК с 17 очками идет на втором месте в турнирной таблице, АЕК (15 очков) располагается на третьей позиции.

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