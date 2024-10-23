Карло Анчелотти: «Винисиус получит “Золотой мяч”, но не из-за игры с “Боруссией”, а из-за прошлого сезона. Этот хет-трик поможет ему выиграть в следующем году»

— Я думаю, что он его выиграет, но не из-за сегодняшнего вечера, а из-за того, что он сделал в прошлом сезоне, что помогло нам выиграть Лигу чемпионов. Эти три гола помогут ему победить в следующем году, — сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.