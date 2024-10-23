Карло Анчелотти: «Винисиус получит “Золотой мяч”, но не из-за игры с “Боруссией”, а из-за прошлого сезона. Этот хет-трик поможет ему выиграть в следующем году»

— Было предельно ясно, что нам нужно делать, и команда хорошо справилась во втором тайме, сыграла более качественно. Это был лучший второй тайм в этом сезоне.
— Что было не так в первом тайме?
— Первый тайм мы начали с небольшой интенсивностью, команда была организована, но играла с низким блоком, без прессинга, соперник хорошо контролировали все в первом тайме.
У нас было два попадания в перекладину, но мы выглядели слишком робкими. Эта команда показала, что рискуя может оказать давление на соперника, и у нас есть для этого ресурсы.
— О чем говорили в перерыве с игроками?
— Я считаю, что думать в перерыве о том, чтобы забить три гола — это утопия. Надо концентрироваться на мелких деталях, начинать сильно прессинговать, не давать сопернику делать передачи, самим совершать хорошие прострелы, выигрывать единоборства… Когда выигрываешь единоборства и делаешь хорошие пасы, динамика игры может измениться, и она изменилась с первым нашим голом.
— Оцените игру Винисиуса.
— Редко когда игроки проводят второй тайм так, как провел он сегодня. Он сыграл с необычайной энергией и характером.
— Он получит «Золотой мяч»?
— Я думаю, что он его выиграет, но не из-за сегодняшнего вечера, а из-за того, что он сделал в прошлом сезоне, что помогло нам выиграть Лигу чемпионов. Эти три гола помогут ему победить в следующем году, — сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
? Вопрос с «Золотым мячом» закрыт: Винисиус убил ? финалиста ЛЧ хет-триком в преддверии церемонии вручения. Сомнений больше нет.
Дикий камбэк «Реала» с 0:2! Отгрузил пять за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе.