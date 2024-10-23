«Винисиус напомнил мне Пеле своей игрой, движением с мячом, способностью забивать важные голы». Директор «Реала» Бутрагеньо о хет-трике бразильца в ЛЧ

"Вини напомнил мне Пеле. То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.
Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на «Бернабеу» вызвала много эмоций, в том числе восхищение«, — сказал директор “Реала” Бутрагеньо в эфире Real Madrid TV.
? Вопрос с «Золотым мячом» закрыт: Винисиус убил ? финалиста ЛЧ хет-триком в преддверии церемонии вручения. Сомнений больше нет.
Дикий камбэк «Реала» с 0:2! Отгрузил пять за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе.