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«Винисиус напомнил мне Пеле своей игрой, движением с мячом, способностью забивать важные голы». Директор «Реала» Бутрагеньо о хет-трике бразильца в ЛЧ

24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу» одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.

Источник: Sports

"Вини напомнил мне Пеле. То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.

Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на «Бернабеу» вызвала много эмоций, в том числе восхищение«, — сказал директор “Реала” Бутрагеньо в эфире Real Madrid TV.

? Вопрос с «Золотым мячом» закрыт: Винисиус убил ? финалиста ЛЧ хет-триком в преддверии церемонии вручения. Сомнений больше нет.

Дикий камбэк «Реала» с 0:2! Отгрузил пять за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе.