Де Брюйне вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии — его жена не хочет воспитывать там детей. Хавбек «Сити» предпочитает МЛС — им интересуется «Сан-Диего», стартующий в&n

Интерес к де Брюйне проявляют клубы из Саудовской Аравии, в частности, Криштиану Роналду убеждает руководство «Аль-Насра» попытаться подписать полузащитника.
Однако на данный момент переход Кевина в саудовскую лигу маловероятен, поскольку его супруга Мишель не хочет воспитывать детей на Ближнем Востоке.
Сообщается, что де Брюйне предпочитает продолжение карьеры в США. Интерес к бельгийцу проявляет «Сан-Диего», стартующий в МЛС в 2025 году — клуб готов платить Кевину столько же, сколько он получает в «Манчестер Сити».
Также отмечается, что бельгиец является поклонником американской культуры, а его интересы представляют консультанты агентства Rock Nation Sports, основанного рэпером Jay-Z.
В сезоне-2024/25 де Брюйне провел 4 матча в АПЛ, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.