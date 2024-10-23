Де Брюйне вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии — его жена не хочет воспитывать там детей. Хавбек «Сити» предпочитает МЛС — им интересуется «Сан-Диего», стартующий в&n

По информации Sky Sports, бельгиец может не продлить контракт с «Манчестер Сити», истекающий в 2025 году, так как его утомляет интенсивность матчей и плотный календарь.