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«Яшин — Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили об экс-футболисте «Динамо»

Яшин остается единственным голкипером в истории, выигравшим «Золотой мяч».

Источник: Sports

— Сможет ли кто-то достичь таких же высот?

— Не думаю, Яшин — это Пеле среди вратарей! Бог создал такого голкипера, это настоящий дар — так играть в футбол!

Лев Иванович потрясающе защищал ворота, чем и заслужил «Золотой мяч» в 1963 году, став единственным в истории голкипером, получившим такую престижную награду.

Пеле же во всем мире считается лучшим — это будет всегда. Месси, Роналду или кто-то еще не смогут приблизиться к величайшему игроку по прозвищу «черная жемчужина», так и никто среди вратарей не сможет приблизиться к Яшину, — сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашили.