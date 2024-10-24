«Яшин — Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили об экс-футболисте «Динамо»

Пеле же во всем мире считается лучшим — это будет всегда. Месси, Роналду или кто-то еще не смогут приблизиться к величайшему игроку по прозвищу «черная жемчужина», так и никто среди вратарей не сможет приблизиться к Яшину, — сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашили.