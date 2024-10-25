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Тен Хаг про 1:1 с «Фенербахче»: «Поведя в счете, “МЮ” не должен позволять сравнять. Разочарован, что мы не победили. С этим соперником получился бы хороший финал»

«Два сложных выездных матча. Конечно, поведя в счете, ты не должен позволять сравнять. У нас были возможности забить второй гол. Я разочарован тем, что мы не победили. Матчи на “Олд Траффорд” нужно выигрывать.

Да, думаю [это было лучшее выступление Угарте]. Он влился в команду. Роль «шестерки» очень важна. Ему нужно разобраться, как мы играем. Я доволен его игрой этим вечером.

Мазрауи сделал крайним защитником именно я, раньше он все время играл «десятку». Я знал, что он может сыграть на этой позиции. Он сыграл важную роль в голе. Всегда можно отодвинуть его назад.

«Фенербахче» — очень хороший клуб с очень хорошими фанатами и рядом хороших футболистов. Получился бы очень хороший финал.

Нам следовало лучше держать мяч в первом тайме. Нам нужно больше забивать, но, честно говоря, и у соперника были хорошие моменты. Он создавал нам кое-какие проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером.

То, что мы набрали это очко, отнюдь не плохо, но мы хотим побеждать. Хотим выигрывать каждый матч«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.