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Сергей Гуренко: «Если брать по опыту, то фаворит — “Зенит”, но “Локомотив” берет своей атакой, скоростью, и у них больше выбор игроков и вариаций»

«Будет интересная игра. “Локомотив” обладает одной из лучших атак в РПЛ, а “Зенит” более сбалансирован с точки зрения обороны и атаки. Победит команда, которая будет в лучшей форме. Если брать по опыту, то фаворит — “Зенит”, но “Локомотив” берет своей атакой, скоростью и у них больше выбор игроков и вариаций.

Источник: Sports

«Будет интересная игра. “Локомотив” обладает одной из лучших атак в РПЛ, а “Зенит” более сбалансирован с точки зрения обороны и атаки. Победит команда, которая будет в лучшей форме. Если брать по опыту, то фаворит — “Зенит”, но “Локомотив” берет своей атакой, скоростью и у них больше выбор игроков и вариаций.

«Локомотив» — молодая команда, а когда коллектив молодой, то он подвержен спадам. В этой игре шансы будут 50 на 50, потому что у железнодорожников есть свои козыри. Добиться положительного результата они могут за счет быстрого перехода из обороны в атаку, пространства, и если надежно сыграют в обороне.

«Зенит» же много зависим от своих лидеров в центре поля. Если с ними справиться, не дать им пространства, сыграть плотно, то «Зенит» будет иметь проблемы«, — сказал бывший игрок “Локомотива”.