Сергей Гуренко: «Если брать по опыту, то фаворит — “Зенит”, но “Локомотив” берет своей атакой, скоростью, и у них больше выбор игроков и вариаций»

«Локомотив» — молодая команда, а когда коллектив молодой, то он подвержен спадам. В этой игре шансы будут 50 на 50, потому что у железнодорожников есть свои козыри. Добиться положительного результата они могут за счет быстрого перехода из обороны в атаку, пространства, и если надежно сыграют в обороне.