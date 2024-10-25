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Моуринью о будущем: «Лучший вариант — возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Если через 2 года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов»

«Когда я покину “Фенербахче”, то лучший вариант для меня — возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов.

Источник: Sports

Больше не хочу ничего говорить об этом (о своем удалении в матче с «МЮ» — Спортс«). Если я подам апелляцию, то получу шесть месяцев [дисквалификации]», — сказал тренер «Фенербахче».