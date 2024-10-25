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Лещенко о пиве на стадионах: «Подумаешь, люди выпьют по банке. Ну и что с того? Мы давно живем не в том веке, чтобы все запрещать»

"Я считаю это решение правильным. Речь же идет об индустрии развлечений. Подумаешь, люди выпьют по банке пива. Ну и что с того? Я не знаю, как в таких случаях поступают за границей, но это и неважно.

Источник: Sports

Я вообще выступаю за отмену паспорта болельщика. И пусть разрешат пиво пить. Мы давно живем не в том веке, чтобы все запрещать. У нас единственное, что осталось, — это футбол и культура", — сказал народный артист РСФСР.