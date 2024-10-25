Спивак о Соболеве: «У меня есть сомнения, что он будет играть в “Зените”

— «Зенит» — чемпион уже сколько лет, и состав стабильный, игроки мастеровитые. Он все равно выше классом. О чем тут можно говорить?
— Ничья — результат в пользу кого?
— Я не думаю о ничьей. Думаю, что «Зенит» выиграет.
— Может ли Соболев стать джокером Семака в этом матче?
— Я даже не знаю, станет ли он джокером. У меня вообще есть сомнения, что он будет играть в «Зените».
— «Зенит» проиграл оба матча «Локомотиву» в прошлом сезоне. Можно ли сказать, что у сине-бело-голубых появился неудобный соперник?
— Я не думаю. Если взять общую статистику, то «Зенит» наверняка выиграл больше, — сказал бывший полузащитник «Зенита».