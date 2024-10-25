Владимир Пономарев: «Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ после провала в ПАОК»

Дорога в ЦСКА закрыта. У армейцев состав укомплектован, он будет только мешаться. В этом году же требовал повышения ему зарплаты. Такие деньги платит клуб. Был бы любимцем, забивал бы свои голы с двух метров, и хорошо. Мог бы стать легендой, как Акинфеев. Заработал бы сумасшедшие деньги.