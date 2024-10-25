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Владимир Пономарев: «Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ после провала в ПАОК»

В 7 матчах чемпионата Греции на счету нападающего ПАОК 1 гол.

Источник: Sports

"Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ. Он никому не нужен. После провала в ПАОК его никто не возьмет. Это его рекомендуют агенты, они хотят на нем что-то заработать. А так, в принципе, он не смотрится ни черта на футбольном поле.

Дорога в ЦСКА закрыта. У армейцев состав укомплектован, он будет только мешаться. В этом году же требовал повышения ему зарплаты. Такие деньги платит клуб. Был бы любимцем, забивал бы свои голы с двух метров, и хорошо. Мог бы стать легендой, как Акинфеев. Заработал бы сумасшедшие деньги.

А сейчас он никому не нужен. Он потерял уже свой авторитет. Хорошо хоть клуб заработал на его продаже. Пускай теперь ищет себе работу там, в Греции, в какой-нибудь командочке. Ну или, может, в Первой лиге кому-нибудь понадобится", — сказал бывший защитник ЦСКА.