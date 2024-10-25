Владислав Радимов: «С 5 января — ни грамма спиртного! Доказываю и себе, и жене, что можно спокойно жить без алкоголя»

— Поспорил с женой. Слабо, говорит, год не прикасаться? Отвечаю — не проблема. Вот теперь доказываю и себе, и Насте, что можно спокойно жить без алкоголя. Первое время в компаниях, где у каждого бокал пива или вина, было неуютно, балансировал на грани. Еще и друзья подначивали. Но слово есть слово.