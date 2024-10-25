Живоглядов об уходе из «Пари НН»: «Гончаренко был не в курсе, удивлен. Сказал, что будет разговаривать с руководством»

— Мы с самого начала были в контакте с Гончаренко. Когда он пришел, мы увиделись, тепло пообщались, и он спрашивал и у меня, и у доктора, сколько мне осталось до возвращения. Сказал: «Давай восстанавливайся, будем работать». Когда я ему рассказал про свою ситуацию, он был не в курсе, удивлен. Сказал, что будет разговаривать с руководством.