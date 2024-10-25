Тренер «Акрона» делает нарезки с действиями Дзюбы для обучения молодежи: «Он и сейчас один из лучших нападающих в России, если не лучший»

Мне позвонил спортивный директор и сказал о возможности пригласить Дзюбу. Это зависело и от его желания. И я очень быстро дал ответ, не посоветовавшись ни с кем, потому что мне безумно хотелось, чтобы такой футболист пришел в команду. А уже впоследствии, когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым, он мой земляк, мой старший, человек, к которому я с большим уважением отношусь, как и ко многим футболистам из Осетии прошлых лет, людям, которые очень многое сделали для развития футбола, поэтому его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми.