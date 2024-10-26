«Мбаппе напоминает Роналду в роли “девятки” — тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану — это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в&nbs

— Как вы оцениваете процесс адаптации Мбаппе?
— Мне удалось увидеть его вживую, и Килиан проделывает фантастическую работу. Он совершил ряд хороших открываний, но партнеры не находят его.
Я наблюдал за ним с трибуны и думал: «Пасуй ему», когда Мбаппе сделал рывок, чтобы выскочить один на один с вратарем.
Он напоминает мне Роналду. Когда тот начинал играть «девятку», ему было некомфортно, но потом он привык и начал забивать голы. Когда голы придут к Мбаппе — это будет взрыв, — сказал бывший игрок «Реала» Рубен де ла Ред.
Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе отклонен апелляционным комитетом LFP. Парижане не собираются платить и готовятся к суду.
Анчелотти о Мбаппе: «Он не раз играл против “Барсы” и знает, что нужно делать. Килиан важен для “Реала”, мы довольны, потому что он забивает голы».