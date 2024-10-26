«Мбаппе напоминает Роналду в роли “девятки” — тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану — это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в&nbs

Он напоминает мне Роналду. Когда тот начинал играть «девятку», ему было некомфортно, но потом он привык и начал забивать голы. Когда голы придут к Мбаппе — это будет взрыв, — сказал бывший игрок «Реала» Рубен де ла Ред.