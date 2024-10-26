Гути оценил партнеров по «Реалу» как в гиде Мишлен: «Дал бы три звезды Роналдо, две — Зидану и одну — Йерро. Из нынешних — три для Мбаппе, две — Винисиусу и о

— Я бы дал три звезды Роналдо, две — Зинедину Зидану и одну — Фернандо Йерро.
— А нынешним?
— Нынешних игроков много, но я бы дал три Килиану Мбаппе, две — Винисиусу и одну — Джуду Беллингему.
— С кем из нынешних игроков «Реала» вы бы хотели сыграть, и кто из них подошел бы вашему «Реалу»?
— Я бы хотел сыграть со всеми ними, и все они подошли бы мне, потому что они лучшие.
Я бы хотел играть с Килианом, с Вини, с Родриго. Мне нравилось играть с талантливыми и быстрыми игроками, такими как Фигу, Зидан, Роналду, Рауль и Оуэн, — сказал бывший игрок «Реала» Гути.
Гути о расизме, оскорблениях и бросании предметов на поле: «Санкции должны быть жесткими — закрытие стадиона на длительный срок. Люди должны знать о последствиях».