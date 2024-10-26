Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гути оценил партнеров по «Реалу» как в гиде Мишлен: «Дал бы три звезды Роналдо, две — Зидану и одну — Йерро. Из нынешних — три для Мбаппе, две — Винисиусу и о

— Кому из своих партнеров по «Реалу» вы бы дали три, две и одну звезду Мишлен (престижный рейтинг в мире кулинарии, где три звезды являются наивысшей оценкой — Спортс«“)?

Источник: Sports

— Я бы дал три звезды Роналдо, две — Зинедину Зидану и одну — Фернандо Йерро.

— А нынешним?

— Нынешних игроков много, но я бы дал три Килиану Мбаппе, две — Винисиусу и одну — Джуду Беллингему.

— С кем из нынешних игроков «Реала» вы бы хотели сыграть, и кто из них подошел бы вашему «Реалу»?

— Я бы хотел сыграть со всеми ними, и все они подошли бы мне, потому что они лучшие.

Я бы хотел играть с Килианом, с Вини, с Родриго. Мне нравилось играть с талантливыми и быстрыми игроками, такими как Фигу, Зидан, Роналду, Рауль и Оуэн, — сказал бывший игрок «Реала» Гути.

Гути о расизме, оскорблениях и бросании предметов на поле: «Санкции должны быть жесткими — закрытие стадиона на длительный срок. Люди должны знать о последствиях».