«Бобровский — это хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»

— Для меня это эталон, я смотрел на него, когда еще был ребенком, а он только начинал карьеру в НХЛ.
Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте — это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.
Бобровский — легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает ее. Сергей показывает, каким должен быть профессионал.
Бобровский — это хоккейный Криштиану Роналду! «- сказал вратарь “Адмирала” Андрей Мишуров.
Бобровский — машина! Выиграл 400 матчей быстрее всех вратарей в истории.