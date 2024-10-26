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«Бобровский — это хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»

— Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ…

Источник: Sports

— Для меня это эталон, я смотрел на него, когда еще был ребенком, а он только начинал карьеру в НХЛ.

Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте — это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.

Бобровский — легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает ее. Сергей показывает, каким должен быть профессионал.

Бобровский — это хоккейный Криштиану Роналду! «- сказал вратарь “Адмирала” Андрей Мишуров.

Бобровский — машина! Выиграл 400 матчей быстрее всех вратарей в истории.