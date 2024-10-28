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Артига о Бакаеве: «Возможно, сейчас он в лучших кондициях, чем в его период карьеры в “Спартаке”

Тренер подмосковного клуба выразил мнение после матча РПЛ с «Динамо» (3:4), в котором Бакаев забил гол. Всего в 10 играх сезона в лиге на его счету 3 мяча.

Источник: Sports

"Обычно так бывает: когда фанатам нравится игра, тренеры немного от этого страдают. Мы провели хороший и тяжелый матч. Когда ты пропускаешь четыре гола, очень сложно забить пять и выиграть. У нас были некоторые ошибки, которые были допущены в ключевые моменты.

Бакаев находится в очень хорошей форме. Возможно, сейчас он в лучших кондициях, чем в его период карьеры в «Спартаке».

Нужно подготовиться к матчу с «Факелом». Потеряв Джикию, мы лишились стабильности в обороне. Он обладает хорошими индивидуальными качествами. Нужно упомянуть отсутствие Фернандеса и Фариньи", — сказал Артига.