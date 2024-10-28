Артига о Бакаеве: «Возможно, сейчас он в лучших кондициях, чем в его период карьеры в “Спартаке”

"Обычно так бывает: когда фанатам нравится игра, тренеры немного от этого страдают. Мы провели хороший и тяжелый матч. Когда ты пропускаешь четыре гола, очень сложно забить пять и выиграть. У нас были некоторые ошибки, которые были допущены в ключевые моменты.