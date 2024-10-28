Слишкович об 1:2 от «Рубина»: «Оренбург» не заслужил поражения. Мы знали, что будет тяжело. Нам нужно исправляться"

К сожалению, это больше психологический момент команды, которая знает, что у нее не самое лучшее положение в турнирной таблице. Команда в такие моменты может испугаться победы. У нас не было указаний отходить в оборону, хотели продолжать атаковать. У «Рубина» было два гола и одна опасная контратака — это все, что мы им позволили создать. Считаю, что это несправедливое поражение, но это футбол. Иногда бывает так, что играешь хорошо, но не получаешь очков. Нам надо готовиться к следующей игре в Краснодаре и попробовать там выиграть.