Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каррагер о том, что Артета становится Моуринью: «Посмотрите, как игроки падали против “Ливерпуля”, секретность перед матчем — кто готов играть, а кто — нет. Это все из арсенала Жозе&raq

«Это не критика, а наблюдение за тем, что представляет собой “Арсенал” как команда. Возможно, это происходит из-за того, что Артета посмотрел на своих игроков атаки и подумал: “Мы не так хороши, как “Ман Сити”, поэтому должны выиграть АПЛ, будучи командой с лучшей обороной”.

Источник: Sports

«Это не критика, а наблюдение за тем, что представляет собой “Арсенал” как команда. Возможно, это происходит из-за того, что Артета посмотрел на своих игроков атаки и подумал: “Мы не так хороши, как “Ман Сити”, поэтому должны выиграть АПЛ, будучи командой с лучшей обороной”. Именно так они выглядели в прошлом сезоне и, пожалуй, по-прежнему остаются такими.

Но идея о том, что «Арсенал» показывает отличный футбол, а он [Артета] человек Гвардиолы, неверна. Просто посмотрите, как игроки падали сегодня [против «Ливерпуля» — 2:2], секретность перед матчем — кто готов играть, а кто — нет. Это все из арсенала Моуринью«, — сказал экс-защитник “Ливерпуля”.