Каррагер о том, что Артета становится Моуринью: «Посмотрите, как игроки падали против “Ливерпуля”, секретность перед матчем — кто готов играть, а кто — нет. Это все из арсенала Жозе&raq

«Это не критика, а наблюдение за тем, что представляет собой “Арсенал” как команда. Возможно, это происходит из-за того, что Артета посмотрел на своих игроков атаки и подумал: “Мы не так хороши, как “Ман Сити”, поэтому должны выиграть АПЛ, будучи командой с лучшей обороной”. Именно так они выглядели в прошлом сезоне и, пожалуй, по-прежнему остаются такими.