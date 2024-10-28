Дуглас об 1:1 с «Локо»: «С такой игрой “Зениту” будет очень сложно добиться поставленных целей. Не хватило азарта и желания забить любой ценой»

"Мы играли дома и, очевидно, не показали той игры высокого качества, к которой стремимся. С такой игрой будет очень сложно добиться наших целей, которые мы поставили в этом сезоне. Мы должны поднять голову повыше, прибавлять. Задачу мы не выполнили сегодня, надо сделать правильные выводы и идти вперед, показывая более качественный футбол.