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Дуглас об 1:1 с «Локо»: «С такой игрой “Зениту” будет очень сложно добиться поставленных целей. Не хватило азарта и желания забить любой ценой»

"Мы играли дома и, очевидно, не показали той игры высокого качества, к которой стремимся. С такой игрой будет очень сложно добиться наших целей, которые мы поставили в этом сезоне. Мы должны поднять голову повыше, прибавлять.

Источник: Sports

"Мы играли дома и, очевидно, не показали той игры высокого качества, к которой стремимся. С такой игрой будет очень сложно добиться наших целей, которые мы поставили в этом сезоне. Мы должны поднять голову повыше, прибавлять. Задачу мы не выполнили сегодня, надо сделать правильные выводы и идти вперед, показывая более качественный футбол.

Не хватило концентрации, последней передачи, завершения атак. И еще сегодня не хватило спортивной злости, которая просто необходима. Не хватило азарта и желания забить гол любой ценой. Это то, что необходимо улучшать, чтобы двигаться вперед«, — сказал капитан “Зенита”.