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Хаманн о «Боруссии»: «Игрокам дали слишком много власти. Многие не хотели работать с Терзичем, теперь не хотят Шахина»

После 8 туров дортмундцы занимают в Бундеслиге 7-е место.

Источник: Sports

«Многие игроки больше не хотели работать с Терзичем, хотя он был самым успешным тренером “Боруссии” в последние годы — выиграл Кубок Германии, должен был выигрывать Бундеслигу, выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Теперь у команды новый тренер [Шахин]. Но у меня такое чувство, что после 10 матчей многие игроки больше не хотят, чтобы он оставался тренером. Игрокам дали слишком много власти, и клуб стал зависимым, выполнив пожелание команды [избавиться от Терзича]. Но кто будет тренером, решает клуб. Они все, как работники клуба, должны ему подчиняться. Это не их дело [решать судьбу тренера]", — сказал экс-игрок сборной Германии.