Хаманн о «Боруссии»: «Игрокам дали слишком много власти. Многие не хотели работать с Терзичем, теперь не хотят Шахина»

Теперь у команды новый тренер [Шахин]. Но у меня такое чувство, что после 10 матчей многие игроки больше не хотят, чтобы он оставался тренером. Игрокам дали слишком много власти, и клуб стал зависимым, выполнив пожелание команды [избавиться от Терзича]. Но кто будет тренером, решает клуб. Они все, как работники клуба, должны ему подчиняться. Это не их дело [решать судьбу тренера]", — сказал экс-игрок сборной Германии.