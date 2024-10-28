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Защитник «Факела» Калинин о Пьяниче: «Чувствуется его класс. Никогда не опускает голову, даже на мяч не смотрит. Но мы сыграли максимально плотно и не дали ему свободных зон для передач»

"Каково играть против Пьянича? Чувствуется его класс. Никогда не опускает голову, всегда держит ее вверху, даже на мяч не смотрит. Но мне кажется, мы смогли сыграть максимально плотно и не дать ему свободных зон для его передач.

Источник: Sports

Так что вся команда молодцы — сыграли правильно и против Пьянича, и против всего ЦСКА в целом«, — сказал защитник “Факела”.