Вратарь футбольного клуба MLS умер в возрасте 25 лет

«Молодой вратарь каждый день демонстрировал решимость и профессионализм, внося свой вклад в сплоченный вратарский коллектив “Филадельфии”. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его невесте, его семье и друзьям, его товарищам по команде и всему сообществу “Филадельфии”. MLS координирует работу с клубом, чтобы предоставить игрокам и членам их семей ресурсы и поддержку, необходимые им в это трагическое время», — говорится в сообщении.