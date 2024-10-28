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Вратарь футбольного клуба MLS умер в возрасте 25 лет

Причины смерти Холдена Трента не сообщаются.

Источник: Соцсети

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Вратарь американского клуба «Филадельфия» Холден Трент умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба Главной футбольной лиги (MLS), в которой выступает команда.

Причина смерти 25-летнего футболиста не называется.

«Молодой вратарь каждый день демонстрировал решимость и профессионализм, внося свой вклад в сплоченный вратарский коллектив “Филадельфии”. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его невесте, его семье и друзьям, его товарищам по команде и всему сообществу “Филадельфии”. MLS координирует работу с клубом, чтобы предоставить игрокам и членам их семей ресурсы и поддержку, необходимые им в это трагическое время», — говорится в сообщении.

Трент был выбран «Филадельфией» на драфте MLS в 2023 году под общим 28-м номером. За основную команду вратарь не сыграл ни одного матча. В составе «Филадельфии-2», которая выступает в третьем по силе дивизионе США, футболист принял участие в 6 матчах, пропустив в них 16 мячей.