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Морган об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Каждое слово Роналду подтвердилось. Посредственный тренер»

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке главного тренера.
Источник: Sports

"События подтвердили каждое слово, которое Криштиану говорил о тен Хаге в нашем взрывном интервью.

Его слишком раскручивали, он был оторванным от реальности, неуважительным и совершенно посредственным тренером, который не способен справляться с талантами мирового уровня и управлять клубом такого масштаба.

Есть и хорошие новости — по крайней мере, тен Хаг не лишился сна", — написал журналист и телеведущий в твиттере.

Тен Хаг о Роналду в запасе на «Ливерпуль» после 0:4 от «Брентфорда»: «Я хорошо спал тогда».