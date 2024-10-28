Морган об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Каждое слово Роналду подтвердилось. Посредственный тренер»

"События подтвердили каждое слово, которое Криштиану говорил о тен Хаге в нашем взрывном интервью.
Его слишком раскручивали, он был оторванным от реальности, неуважительным и совершенно посредственным тренером, который не способен справляться с талантами мирового уровня и управлять клубом такого масштаба.
Есть и хорошие новости — по крайней мере, тен Хаг не лишился сна", — написал журналист и телеведущий в твиттере.
Тен Хаг о Роналду в запасе на «Ливерпуль» после 0:4 от «Брентфорда»: «Я хорошо спал тогда».