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Гвардиола о пропуске «Реалом» «Золотого мяча»: «Это их дело, не собираемся судить других. Важность приза выросла — Хави и Иньеста не победили Месси, только монстр Роналду смог, но Лео&

Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Источник: Sports

«Это их дело. Если они хотят поздравить [победителя] — это нормально. Если нет — это тоже нормально. Мы в “Манчестер Сити” не собираемся судить другие клубы.

В позапрошлом сезоне, например, Эрлинг Холанд выиграл требл, забил более 50 голов. Я сказал ему: «Находясь там, ты должен быть просто счастливым». Я сказал то же самое и Родри.

Если ты в первой четвертке голосования — это исключительный результат. В прошлом сезоне Эрлинг должен был победить. Должен был победить Лионель Месси? Тоже да.

Должен ли это быть Винисиус? Может быть. Но это [решает] не элитная группа. Это журналисты голосуют.

Родри произнес невероятную речь — он говорил о семье и испанском футболе. За последнее десятилетие испанский футбол изменился — были выиграны чемпионат мира, Евро.

Важность «Золотого мяча» выросла за последние 10−15 лет. Помню, как однажды номинировали трех игроков из Ла Масии: Хави и Иньеста не смогли победить Месси, он был монстром. Только у Роналду получилось. Криштиану — монстр, а Лео — отец монстра«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола.