Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если бы Винисиус выиграл, это было бы заслуженно. Холанд не победил в прошлом сезоне, но поздравил Месси, а потом попробовал снова»

"Конечно, если бы Винисиус выиграл, это было бы более чем заслуженно.
То же самое было с Эрлингом Холандом в прошлом сезоне, когда он не выиграл. Он был на церемонии и поздравил Лионеля Месси, а затем вернулся и попробовал снова в следующем сезоне.
Я поздравляю Карло Анчелотти с победой в номинации лучшего тренера, но Джан Пьеро Гасперини и Луис де ла Фуэнте тоже заслужили это. Но люди проголосовали, и Карло тоже заслужил.
Это событие должно быть радостью, люди должны принять результаты.
Как клуб мы рады, что Родри стал первым игроком «Манчестер Сити», который выиграл эту награду. Это как [победа] в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы гордимся«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола.