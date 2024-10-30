«Черенков был кем-то вроде Месси или Роналду для советского футбола. Его талант чтили везде». Непомнящий об экс-игроке «Спартака»

«С большим удовольствием посмотрел фильм. Меня эта картина взволновала. Не считаю себя большим специалистом в драматургии, режиссуре, игре актеров. Но это для меня в данном случае и не важно. Здорово, что снимают кино о наших легендах: о Яшине, Стрельцове, а сейчас и о Черенкове. Теперь болельщикам “Спартака” есть чем гордиться. Да и в целом, думаю, эта работа понравится зрителям, получит позитивную оценку.