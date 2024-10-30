Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года. Он может вернуться в марте — к матчам с Аргентиной и Колумбией

В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена — он принял участие в матче между «Аль-Хилалем» и «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов (5:4).

Источник: Sports

По информации Globo, 32-летний форвард договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году. Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в «Аль-Хилале» и набрать оптимальные физические кондиции.

Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы и Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026. Идеальным моментом для его возвращения в сборную считают мартовский сбор — сборная Бразилии встретится с Колумбией и Аргентиной.