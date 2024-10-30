Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года. Он может вернуться в марте — к матчам с Аргентиной и Колумбией

По информации Globo, 32-летний форвард договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году. Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в «Аль-Хилале» и набрать оптимальные физические кондиции.
Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы и Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026. Идеальным моментом для его возвращения в сборную считают мартовский сбор — сборная Бразилии встретится с Колумбией и Аргентиной.