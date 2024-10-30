Моуринью пожаловался на предвзятое отношение судей в еврокубках: «На поле правила одинаковы для Месси и игроков-дебютантов. Это должно касаться и тренеров»

Я считаю, что это несправедливо в том смысле, что в футболе, когда ты должен быть наказан, ты отбываешь наказание, но после него все начинается с чистого листа. В моем случае тоже все должно было начаться с нуля, но этого не произошло. «Лилль» выбил нас из [квалификации] Лиги чемпионов, забив на 94-й минуте с пенальти, который видел только ВАР.