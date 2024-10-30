Неймар за 26 млн долларов купил участок на побережье во Флориде на фоне слухов о переходе в «Интер Майами»

В последнее время в средствах массовой информации обсуждается возможный переход 32-летнего форварда саудовского «Аль-Хилаля» в «Интер Майами» из МЛС, где он может воссоединиться с бывшими партнерами по «Барселоне» — Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.