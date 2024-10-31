«Реал» защищает Винисиуса как Роналду в свое время (Relevo)

Подобная поддержка Винисиуса похожа на ту, которую «Реал» ранее оказывал Роналду. Клуб всегда боролся за то, чтобы португальский форвард выигрывал «Золотой мяч» в борьбе с Лионелем Месси, его последовательно защищали до самого конца, до ухода на фоне разногласий с Пересом. Игрока защищали на фоне проблем с налоговой, боролись за отмену дисквалификаций и так далее.