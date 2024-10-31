«Личка никогда не говорил: “Что за фуфло вы набрали? Месси мне привезите!” Все корректно и позитивно». Экс-директор «Оренбурга» о тренере

— Что с Марцелом, что с Давидом [Деограсией] — «лейся, песня» (смеется). Не было абсолютно никаких проблем.
Знаешь, что меня всегда удивляло? Придешь весь на нервах, переживаешь: «Марцел, а людей хватит? А что с этой позицией? А тут травма?» А он в ответ: «Слушай, да мне вообще 15 человек достаточно — больше не надо».
Спрашиваешь: «Думаешь, этот потянет?» А он в ответ: «Дим, у него две ноги, две руки, голова. Это может, то может. Почему нет?».
Не было такого: «Что за фуфло вы набрали? Привезите мне Месси!» Никогда такого не было от слова совсем! Всегда только: «Дим, все хорошо. Будем работать и развивать».
Все максимально корректно и позитивно. Никогда не слышал ни от Марцела, ни от Давида, что все плохо, — заявил Дмитрий Андреев.
Личка возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года по июнь 2023-го. Сейчас чех тренирует московское «Динамо».