Айна из «Ноттингема» набрал 12 фэнтези-очков — лучший результат 10-го тура АПЛ. Защитник забил впервые в сезоне

10 очков у Харри Уилсона из «Фулхэма» (+1 за игру, +10 за голы, −1 за желтую карточку). Полузащитник вышел на замену против «Брентфорда» на 82-й минуте при счете 0:1 и дважды забил: на 92-й и 97-й минутах, а «Фулхэм» победил 2:1. Уилсон забил впервые в сезоне. В 10-м туре Уислона выбрали всего 7 фэнтези-менеджеров на Спортсе.