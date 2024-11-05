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Айна из «Ноттингема» набрал 12 фэнтези-очков — лучший результат 10-го тура АПЛ. Защитник забил впервые в сезоне

Защитник «Ноттингем Форест» набрал 12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), а его команда разгромила «Вест Хэм» (3:0). Айна забил впервые в сезоне АПЛ. В фэнтези защитника выбрали 9,24% игроков.

11 очков набрал Доминик Соланке из «Тоттенхэма» (+3 за полный матч, +8 за голы). Дубль нападающего помог команде разгромить «Астон Виллу» (4:1). В 10-м туре Соланке выбрали 10,77% игроков в фэнтези АПЛ.

10 очков у Харри Уилсона из «Фулхэма» (+1 за игру, +10 за голы, −1 за желтую карточку). Полузащитник вышел на замену против «Брентфорда» на 82-й минуте при счете 0:1 и дважды забил: на 92-й и 97-й минутах, а «Фулхэм» победил 2:1. Уилсон забил впервые в сезоне. В 10-м туре Уислона выбрали всего 7 фэнтези-менеджеров на Спортсе.

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