Айна из «Ноттингема» набрал 12 фэнтези-очков — лучший результат 10-го тура АПЛ. Защитник забил впервые в сезоне

11 очков набрал Доминик Соланке из «Тоттенхэма» (+3 за полный матч, +8 за голы). Дубль нападающего помог команде разгромить «Астон Виллу» (4:1). В 10-м туре Соланке выбрали 10,77% игроков в фэнтези АПЛ.
10 очков у Харри Уилсона из «Фулхэма» (+1 за игру, +10 за голы, −1 за желтую карточку). Полузащитник вышел на замену против «Брентфорда» на 82-й минуте при счете 0:1 и дважды забил: на 92-й и 97-й минутах, а «Фулхэм» победил 2:1. Уилсон забил впервые в сезоне. В 10-м туре Уислона выбрали всего 7 фэнтези-менеджеров на Спортсе.
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