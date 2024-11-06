Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу

Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях.