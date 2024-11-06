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Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу

Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях.

Источник: Sports.Ru

Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях.

— Тиаго или Месси?

— Месси.

— Винисиус или Тезе?

— Вини.

— Кройфф или Балотелли?

— Кройфф.

— Тони Кроос или Криштиану Роналду?

— Роналду.

— Месси или Вини?

— Месси.

— Кройфф или Криштиану?

— Криштиану.

— Месси или Криштиану?

— Месси, — сказал Гакпо.

Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду — лучшим завершителем, Крооса — плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве.