Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу

Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях.
— Тиаго или Месси?
— Месси.
— Винисиус или Тезе?
— Вини.
— Кройфф или Балотелли?
— Кройфф.
— Тони Кроос или Криштиану Роналду?
— Роналду.
— Месси или Вини?
— Месси.
— Кройфф или Криштиану?
— Криштиану.
— Месси или Криштиану?
— Месси, — сказал Гакпо.
Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду — лучшим завершителем, Крооса — плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве.